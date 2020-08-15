Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen beraber tatilde! Aşk başladı
Netflix'in Türk dizisi Atiye'de rol alan Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'le tatile çıktı. İkilinin aşkı yakın zamanda gündeme damga vurmuştu.
Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ve işletmeci Umut Evirgen, yaklaşık 6 ay önce 3 yıllık ilişkilerine son vererek yollarını ayırdı. Umut Evirgen, hızlı çıktı ve oyuncu Melisa Şenolsun ile geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtı.
İlişkileri yeni başlayan çiftten Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Aşkıyla kısa sürede gündem olan Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı. Fakat kısa bir süre sonra ikili, magazin basınına beraber yakalandı.
Şimdilerde ise Melisa Şenolsun ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine sunuyor.
Sevgililerden Evirgen, Şenolsun ve dizi yapımcısı Pelin Diştaş’la bir karesini ''Çalışmadığı nadir dakikalardan'' notuyla paylaştı.