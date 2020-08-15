Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen beraber tatilde! Aşk başladı

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ve işletmeci Umut Evirgen, yaklaşık 6 ay önce 3 yıllık ilişkilerine son vererek yollarını ayırdı. Umut Evirgen, hızlı çıktı ve oyuncu Melisa Şenolsun ile geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtı.