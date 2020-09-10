Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun aşkı bulunca Metin Akdülger'e bakın ne yaptı
Netflix'in Türk dizisi Atiye'de rol alan Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladıktan sonra yaptığı hareket şaşırttı.
Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ve işletmeci Umut Evirgen, yaklaşık 6 ay önce 3 yıllık ilişkilerine son vererek yollarını ayırmıştı. Umut Evirgen, hızlı çıktı ve oyuncu Melisa Şenolsun ile geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtı.
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Yeni bir ilişkiye yelken açan Melisa Şenolsun geçtiğimiz gün Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşmıştı.
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Evirgen ile ilişkiye başlayan güzel oyuncu yakışıklı oyuncuları hayatından çıkardı.
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Atiye'de Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, dizideki Metin Akdülger ile sevişme sahnesiyle olay olmuştu.
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