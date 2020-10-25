Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun aşka geldi! Umut Evirgen ile pozları sosyal medyayı salladı
İlişkileri dolu dizgin devam eden ünlü oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen'den yeni aşk pozu geldi.
Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, ağustos ayında gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırmıştı.
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Birlikteliklerini sosyal medyadan duyuran çift, çıktıkları Ege tatilinde çekilen pozlarını Instagram'da yayınlamıştı.
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Aralarında 7 yaş bulunan Evirgen ve Şenolsun çifti aşka geldi.
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Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede 45 bini aşkın beğeni aldı.
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