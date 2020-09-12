Atiye'de Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in sevişme sahnesi olay yarattı!
Beren Saat'in başrolde olduğu Atiye dizisinde Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in sevişme sahnesi çok konuşuldu, yeni sezona damga vuran anlar oldu.
Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu 10 Eylül itibariyle yayımlandı. İlk sezonda Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger üçlüsünün olay sevişme sahneleri sosyal medyayı birbirine kattı. Atiye'nin ikinci sezonunda ise Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in sevişme sahneleri olay yarattı.
Yeni sezonun daha ilk bölümlerinde izleyicinin karşısına çıkan sevişme sahneleri 'yok artık' dedirtti. Reyting uğruna konulduğu düşünenler sosyal medyada yankı uyandırdı ve Atiye dizisi Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesinden inmek bilmedi.
Şimdilerde Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi işletmeci Umut Evirgen'le beraber Melisa Şenolsun'dan ise geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir hamle geldi. Sevişme sahneleriyle adından söz ettiren ikiliden Şenolsun, Aldülger'i önce takipten çıkardı ardından yeniden takibe aldı.
Bu durumu gören sosyal medya kullanıcıları, Melisa Şenolsun'un sevgilisi Umut Evirgen'in sevişme sahnelerinden rahatsız olduğu için yaptırdığını iddia etse de bir açıklama gelmedi.