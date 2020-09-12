Atiye'de Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in sevişme sahnesi olay yarattı!

Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu 10 Eylül itibariyle yayımlandı. İlk sezonda Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger üçlüsünün olay sevişme sahneleri sosyal medyayı birbirine kattı. Atiye'nin ikinci sezonunda ise Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in sevişme sahneleri olay yarattı.