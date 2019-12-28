Atiye'de Beren Saat'in ardından Metin Akdülger'in Melisa Şenolsun'la sevişmesi olay oldu

Atiye'nin deli dolu kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, dizide ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Herkesin yardımına koşan Cansu bir an aşk karşısında güçsüz kalıyor.