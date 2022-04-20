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Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Don't Think', 'Salla', 'Budur' gibi şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran, pop müziğin başarılı isimlerinden Atiye, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sessizliği bozan Atiye, bir döneme damga vuran ilginç taytları hakkında bir itirafta bulundu.

Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Üç yıllık aranın ardından ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde basından gizlediği eşiyle fotoğrafını ilk kez paylaşan bir çocuk annesi şarkıcı, son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle eleştirilen meslektaşlarına destek verdi.

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Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Müzik çalışmalarına ara veren 33 yaşındaki şarkıcının sessizliğinin nedeninin, konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmesi ve orada bir kız bebek dünyaya getirmesi olduğu öğrenilmişti.

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Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Pandemi nedeniyle ertelendi: Atiye ve Erol Sebebci, şimdi iki yaşında olan kızlarıyla birlikte İstanbul'a dönmüş, İstanbul ve Antakya'da yapmayı düşündükleri düğünleri pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, bu hayallerini koronavirüs salgını tehdidi geçtiğinde gerçekleştireceklerini belirtmişti.

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Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde 'Duygu'yla Radyodayız' programına konuk olan şarkıcı, koronavirüs pandemi öncesi yapılan albümün önümüzdeki günlerde çıkacağını açıklamıştı.

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