Atiye yıllar sonra itiraf etti: Zamanında taytlarım çok konuşuldu

Müzik çalışmalarına ara veren 33 yaşındaki şarkıcının sessizliğinin nedeninin, konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmesi ve orada bir kız bebek dünyaya getirmesi olduğu öğrenilmişti.