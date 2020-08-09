Atiye yıldızı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'le! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi

İlişkileri yeni başlayan çiftten Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Aşkıyla kısa sürede gündem olan Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla birlikte oldukları ortaya çıkan Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun, dün ilk defa beraber yakalandı.