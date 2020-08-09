Atiye yıldızı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'le! Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi
Son olarak Beren Saat'in başrolünde olduğu Atiye dizisinde rola alan Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'le aşk yaşıyor.
Seneler önce Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ardından dizilerin aranan oyuncusu haline gelen Melisa Şenolsun, son zamanlarda aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Atiye dizisindeki rolüyle oldukça başarılı bir performans sergileyen Şenolsun, yeni aşkını önce Instagram'dan duyurdu sonra vazgeçti.
İlişkileri yeni başlayan çiftten Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Aşkıyla kısa sürede gündem olan Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla birlikte oldukları ortaya çıkan Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun, dün ilk defa beraber yakalandı.
Umut Evirgen, ''Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Biz iyiyiz'' dedikten sonra çift, evlerine girdi.
Öte yandan iddialara göre, Kurban Bayramı'ndan önce yakınlaşan çift, bayramı da Umut Evirgen'in Kuzey Ege'deki evinde geçirdi.