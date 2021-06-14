Atiye Netflix dizisi 3. Sezon ne zaman tarihi belli oldu
Netflix'in çok beğenilen dizilerinden Beren Saat ve Mehmet Günsur'un başrollerini paylaştığı Atiye dizisinin 3. sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu. Dizideki kötü karakterlerden Serdar'ı canlandıran Tim Seyfi, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizinin hayranlarının merakla beklediği haberi duyurdu.
Ünlü oyuncu Tim Seyfi, Netflix'in beğeni toplayan dizisi Atiye'nin yeni sezonunun 17 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.
Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Konusu ve kurgusuyla takipçilerinin merakla beklediği Atiye dizisi 3. Sezon tarihi netleşti.
ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?
Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.
3. Sezonda final yapacak olan Atiye dizisinin final bölümlerine dair tüm sorular bu tarihle birlikte yanıtlarını bulmuş olacak.