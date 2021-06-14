Atiye Netflix dizisi 3. Sezon ne zaman tarihi belli oldu

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Konusu ve kurgusuyla takipçilerinin merakla beklediği Atiye dizisi 3. Sezon tarihi netleşti.