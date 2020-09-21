Atiye dizisine büyük şok Buket Uzuner dava açtı! Kitap ve dizinin benzerliğine şaşıracaksınız
Netflix geçen ay Atiye dizisi sebebiyle mahkemelik olmuştu. Şimdi ise farklı bir konudan yeni bir dava daha açıldı.
Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu 10 Eylül itibariyle yayımlandı. Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Atiye Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini almıştı.
Yazar Buket Uzuner Atiye dizisinde intihal edildiği gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.
Uzuner 2015 yılında yayımladığı TOPRAK romanının izinsiz ve sözleşmesiz olarak ATİYE adlı Netflix dizisinde OG Prodüksiyon tarafından intihal edildiği belirtti.
Buket Uzuner’in “Tabiat Dörtlemesi” olarak tanınan, yüzbinlerce okura ulaşmış, okullarda okutulan, üzerine tezler yazılan Su, Toprak Hava ve Ateş romanlarının hepsinde ana karakterler olan: “Defne Kaman” ve anneannesi “Umay Nine”nin Atiye adlı dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı iddia edildi.