Atiye dizisine büyük şok Buket Uzuner dava açtı! Kitap ve dizinin benzerliğine şaşıracaksınız

Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu 10 Eylül itibariyle yayımlandı. Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Atiye Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini almıştı.