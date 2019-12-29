Atiye dizisi oyuncusu Beren Saat eşcinsel içerikli dizileri savundu!
Günlerdir yayınlanması merakla beklenen Atiye dizisinin yayınlanmasıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu Beren Saat dizideki eşcinsel sahnelerin lütuf olduğunu söyledi.
Amerika merkezli internet televizyonu Netflix, dizi ve filmlerindeki mesajlarla Türk toplumuna tehlike saçmaya devam ediyor.
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Netflix'de yer alan dizi ve filmlerde eşcinsel karakterlerin yer alması, uyuşturucuya özendiren sahnelerin gösterilmesi izleyicilerin tepkisini çekmeye başladı. İzleyenler artık abonelerini iptal ettiriyor.
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İptallerin hızlanmasının en büyük nedeni ise, eşcinsellik mesajlarının çocukların izlediği çizgi filmlere kadar taşınması oldu.
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Günlerdir reklamı yapılan Atiye dizisinde oldukça çarpık ilişkiler ağı bulunmaktadır. Ünlü oyuncu Beren Saat'in dizideki sevgilisi olan karakter altı bölüm sonra Saat'in kardeşiyle ilişki yaşıyor.
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