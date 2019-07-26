Atilla Taş'tan 'Fasulye pahalıysa yemeyin' diyen Seray Sever'in sözlerine tepki
Atilla Taş, Serav Sever'in 'Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim' diyerek geçim sıkıntısı çeken insanlarla dalga geçercesine konuşmasına tepki gösterdi.
Seray Sever, TV8'de yayınlanan 'Gel Yazın Konuşalım' programında Hakan Hatipoğlu ile birlikte magazin gündeminde yer alan haberleri masaya yatırırken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu analiz ederken sarf ettiği sözler bir anda sosyal medyada viral oldu.
Hakan Hatipoğlu'nun bu ülkede aç insanların olduğunu ifade etmesinin ardından söz alan Seray Sever, vatandaşların şükretmesini bilmediğini söylerken şu ifadeleri kullandı;
“Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor.Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım…
En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin…” Hakan Hatipoğlu partneri Sever’in bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.