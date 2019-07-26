Atilla Taş'tan 'Fasulye pahalıysa yemeyin' diyen Seray Sever'in sözlerine tepki

En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin…” Hakan Hatipoğlu partneri Sever’in bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.