Atilla Taş tutuklandı! Karısıyla birlikte barda içip içip kavga çıkarmış
İSTANBUL Beşiktaş'ta eşiyle birlikte eğlendikleri barda kavga çıkaran ve gelen polislere de mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.
Uzun süre FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu kalan şarkıcı Atilla Taş, İstanbul'da eşiyle birlikte eğlenmeye gittiği barda kavgaya karıştı. Polislere de mukavemet eden Atilla Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Atilla Taş, FETÖ medya yapılanması davasında tutuklu iken, Silivri Cezaevi’nde Meltem Güler ile evlenmişti. Atilla Taş ve eşi şimdi de barda karıştıkları kavga ile gündemde.
Atilla Taş ve eşi, İstanbul Beşiktaş'ta eğlendikleri barda aşırı derecede sarhoş olup mekandakileri rahatsız etti. Taş, bar çalışanları tarafından mekandan çıkarılmak istenince de kavga çıkardı.
Kavga yerine gelen polis ekiplerine de mukavemet gösteren Atilla Taş ile eşi Meltem Güler gözaltına alındı. Atilla Taş ve eşi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, Taş tutuklandı, eşi adli kontrol iler serbest bırakıldı.