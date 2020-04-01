Atilla Saral da Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi işte karantina günleri
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindekini evini kontrol etmek için eşi İnci Türkay'la yaşadığı Londra'dan Türkiye'ye dönen Atilla Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Karantina günlerini anlattı.
Londra’da yaşayan oyuncu ve model Atilla Saral, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki evini kontrol etmek için Türkiye’ye döndü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yurt dışı uçuşları durdurulunca Londra’ya dönemedi. İki haftadan beri Ayvacık'taki evinde 'Siyah' ve 'Pako' isimli köpekleriyle yaşayan Saral, evinin kapılarını açtı.
Denize sıfır 8,5 dönümlük arazisi üzerine 16 yıllık emeğiyle plaj ve konaklama tesisi kurarak kiraya veren ve kendisi de burada yaşayan Saral, burada izole bir yaşam sürdüğünü söyledi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İnci Türkay ile birlikte, oğulları Ali'nin eğitimi nedeniyle yaklaşık 3 sene önce Londra’ya gittiklerini söyleyen Atilla Saral, şu ifadeleri kullandı:
Zeytinlerin budanması, ilaçlanması, toplanması, sıkılıp, yağlarının alınması gerekiyor. Onlar için geldim fakat bu koronavirüs belası büyümeye ve yaygınlaşmaya başladı. Biz de herkes gibi çok fark edemedik. Bir anda oldu. Ben kaldım, gidemedim. Onlar da Londra’da kaldı. Sürekli telefonla haberleşiyoruz.
Koronavirüs salgınının yaşamı çok kötü etkilediğini belirten Atilla Saral, şunları söyledi:
Herkes kendisini bir kutuya kapattı, bildiğin bir 'koronafobi' diye bir şey başladı insanlarda. Bu daha da büyüyebilir. O yüzden 1-2 hafta daha sabretmeliyiz. Tedavi yöntemleri çıkacak diye düşünüyorum.