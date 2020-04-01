Atilla Saral da Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi işte karantina günleri

Zeytinlerin budanması, ilaçlanması, toplanması, sıkılıp, yağlarının alınması gerekiyor. Onlar için geldim fakat bu koronavirüs belası büyümeye ve yaygınlaşmaya başladı. Biz de herkes gibi çok fark edemedik. Bir anda oldu. Ben kaldım, gidemedim. Onlar da Londra’da kaldı. Sürekli telefonla haberleşiyoruz.