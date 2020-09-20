Atılgan Gümüş ile Verda Gümüş'ün 16 yıllık evliliği bitti
Ünlü oyuncu Atılgan Gümüş, 16 yıllık eşi ve 15 yaşındaki çocuğunun annesi Verda Gümüş’le anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Atılgan Gümüş ile Verda Gümüş boşandı. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davaya; Atılgan Gümüş ve Verda Gümüş avukatlarıyla katıldı. 15 dakika süren duruşmada mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.
Ünlü oyuncu Atılgan Gümüş, boşanma dava dilekçesinde, fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu Verda Gümüş ile aralarında geçimsizliğin baş gösterdiğini ifade etmişti. İkilinin ortaklaşa sunduğu protokole göre, oğullarının velayeti annede kalacak.
Gümüş, çocuğuyla haftanın belirli günlerinde ve özel günlerde şahsi ilişki kurabilecek. Öte yandan Atılgan Gümüş, oğluna aylık 4 bin 500 lira iştirak nafakası ödeyecek.
Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka, maddi ve manevi tazminat, katkı payı alacağı, eşya alacağı adı altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmadı.