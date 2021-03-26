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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızıyla paylaştı bakın ne yazdı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızıyla paylaştı bakın ne yazdı

Gökhan Özoğuz, uzun bir aranın ardından kızı Ayşe'yle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Altına yazdıkları dikkat çekti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızıyla paylaştı bakın ne yazdı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez de sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu. 3 çocuk babası Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile fotoğrafını Instagram'a yükledi. 

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızıyla paylaştı bakın ne yazdı

Gökhan Özoğuz, paylaşımına "Biraz Andımız'ı, kimin kim olduğunu, kimin ne yaptığını paylaşırken. Biraz Dünya, Biraz gökkuşakları...Biraz unicornlarlarlar..." notunu düştü.



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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızıyla paylaştı bakın ne yazdı

Gündeme dair üstü kapalı verdiği bu mesajla da dikkat çeken Gökhan Özoğuz ve kızının pozuna beğeni yağdı.

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kızıyla paylaştı bakın ne yazdı

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Gökhan Özoğuz, Akit'in binasının önüne giderek maskesini indirdiği bir video paylaştı.

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