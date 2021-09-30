Athena Gökhan'ın kuzeni Aydın Özoğuz Alman Meclisi'ne 'başkan' oluyor!
ALMANYA’da kulislerde Federal Meclis Başkanlığı için Türk kökenli milletvekili SPD’li Aydan Özoğuz’un ismi konuşuluyor. Özoğuz’ın göçmen ve kadınları temsilen bu göreve getirileceği iddia ediliyor. Aydan Özoğuz, 'Athena' grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un kuzeni...
Almanya’da Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) küllerinden yeniden doğduğu seçimlerden sonra gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ancak kulislerde kimin başbakan, kimlerin bakan olacağının yanı sıra meclis başkanının da kim olacağı konuşuluyor. En güçlü aday ise bir Türk. Almanya'nın ilk uyum bakanı olan Aydın Özoğuz, şimdi de Almanya Parlamentosu'nun ilk Türk Başkanı olmaya hazırlanıyor...
Der Tagesspiegel gazetesi mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SPD’li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, meclis başkanlığı için Aydan Özoğuz’un isminin geçtiğini belirtti. 12 yıldır SPD’de milletvekili olan Aydan Özoğuz, bir dönem Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı. Aydan Özoğuz, seçilmesi durumunda Federal Meclis’teki ilk Türk kökenli meclis başkanı olacak. Özoğuz’un göçmen kökenli olmasının yanı sıra parti içinde yüzde 42’ye tekabül eden SPD’li kadın milletvekillerini de temsilen meclis başkanı olabileceği konuşuluyor. SPD’ni yeni dönemde meclis başkanının kadın olmasında ısrarcı olduğu da ifade edildi. Meclis başkanının bir ay içinde seçilmesi bekleniyor.
Scholz'a yakın bir isim
Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) tecrübeli siyasetçileri arasında yer alan Aydan Özoğuz, yeni yasama döneminde başbakanlığın en güçlü adayı olan Olaf Scholz’a yakınlığıyla biliniyor. Özoğuz, Scholz’un önerisiyle 2001 yılında o zamanlar SPD üyesi olmadığı halde listeye alınarak 5’nci sıradan Hamburg Eyalet Parlamentosu‘na seçildi. Özoğuz 2004 yılında SPD’ye üye oldu.
2005 yılında yeniden Hamburg Eyalet Parlamentosu’na seçilen Aydan Özoğuz, 2009 yılında yapılan genel seçimlerde ise Federal Meclis’e (Bundestag) seçildi. 2011-2017 yılları arasında partisinin genel başkan yardımcılığını yapan Aydan Özoğuz, 2013-2018 yılları arasında da Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Özoğuz, 2017 yılında bu yana SPD Merkez Karar yürütme kurulu üyesi.