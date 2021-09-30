Athena Gökhan'ın kuzeni Aydın Özoğuz Alman Meclisi'ne 'başkan' oluyor!

Der Tagesspiegel gazetesi mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SPD’li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, meclis başkanlığı için Aydan Özoğuz’un isminin geçtiğini belirtti. 12 yıldır SPD’de milletvekili olan Aydan Özoğuz, bir dönem Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı. Aydan Özoğuz, seçilmesi durumunda Federal Meclis’teki ilk Türk kökenli meclis başkanı olacak. Özoğuz’un göçmen kökenli olmasının yanı sıra parti içinde yüzde 42’ye tekabül eden SPD’li kadın milletvekillerini de temsilen meclis başkanı olabileceği konuşuluyor. SPD’ni yeni dönemde meclis başkanının kadın olmasında ısrarcı olduğu da ifade edildi. Meclis başkanının bir ay içinde seçilmesi bekleniyor.