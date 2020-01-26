Athena Gökhan Özoğuz'dan Yunanistan için dikkat çeken paylaşım!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik büyüklükteki deprem sonrası ilginç sözler söyledi.
Türkiye önceki akşam Elazığ'da saat 20.55 sularında 6.8 şiddetindeki deprem ile sarsıldı. Depremin ardından tüm yurtta çeşitli yardım kampanyası başlatıldı. Yardıma Yunanistan'ın da dahil olduğunu öğrenen şarkıcı Gökhan Özoğuz, tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Elazığ'da meydana gelen depremin akabininde ilk yardıma gelen ülkeler arasında Yunanistan'ın olduğunu öğrenince Yunanistan'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada 'oh olsun' diyenlere seslendi.
Yunanistan depreminde yaşananları hatırlatan Gökhan Özoğuz "Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler vardı. Biraz utanırlar belki. Artık bilmeyenlerde uyansın inşallah da, şu kin, şu nefret bitsin! Dünyanın dört bir yanında. İnsan olmaya geliyoruz dünyaya. Eninde sonunda insan insana muhtaç olacak!" dedi.
Gökhan Özoğuz Kimdir?
Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gaziantep'lidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur.