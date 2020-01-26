Athena Gökhan Özoğuz'dan Yunanistan için dikkat çeken paylaşım!

Yunanistan depreminde yaşananları hatırlatan Gökhan Özoğuz "Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler vardı. Biraz utanırlar belki. Artık bilmeyenlerde uyansın inşallah da, şu kin, şu nefret bitsin! Dünyanın dört bir yanında. İnsan olmaya geliyoruz dünyaya. Eninde sonunda insan insana muhtaç olacak!" dedi.