Ateşli öpüşme sahnesi Zalim İstanbul'da ilk bölümden kriz çıkardı

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yanısıra Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi yeni ve genç oyuncular da var.