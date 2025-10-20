Ateşkesin ardından katil İsrail durmuyor! Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor...

16 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.