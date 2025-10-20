Ateşkesin ardından katil İsrail durmuyor! Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor...
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitiren ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırı sonucu bir bina yıkılırken çevredeki evlerde hasar oluştu.
İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü.
Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.
16 Filistinli yaşamını yitirdi
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bazı bölgelere saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.
Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Hedef alınan bölge çevresinde sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.
Nusayrat Mülteci Kampı hedef alındı
İsrail ordusunun ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Ehli Kulübü çevresini hedef alan bombardımanında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Kampta zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yer aldığı bir okul da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 13 Filistinli yaralandı.
İsrail ordusunun kampta Filistinli sivillerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda tahliye edilen bir evi de hedefe aldı.
İsrail ordusunun Zuveyde ile Nusayrat'ta hedef aldığı bölgeler, ateşkes anlaşması gereğince İsrail ordusunun Gazze içinde kontrolünde olacak "sarı hat" olarak isimlendirilen bölgeler arasında yer almıyor.