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Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşleri başladı.

Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından Refah kentine dönen Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı. 

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Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı

Kente dönüşler havadan görüntülendi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...

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Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı
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Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı
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