Ateşkesin ardından geri dönen Filistinliler büyük yıkımla karşılaştı
Anadolu Ajansı
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Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşleri başladı.
Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından Refah kentine dönen Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı.
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Kente dönüşler havadan görüntülendi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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