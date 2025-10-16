Ateşkes yapıldı! Gazze'ye yardım tırları ulaşıyor halk evlerine dönüyor
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor. Gıda ve akaryakıt yardımı taşıyan tırlar, Birleşmiş Milletler ekibinin eşliğinde, Karam Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.
İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sağlamasının ardından Gazze Şeridi’ne kısıtlı miktarda insani yardım ulaştırılmaya devam ediyor.
Dünya Gıda Programı (WFP) organizasyonuna ait gıda ve tıbbi malzeme taşıyan yardım tırları Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı’ndan, Gazze’ye giriş yaptı.
ATEŞKES SONRASI HAREKETLİLİK
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından Gazze Şeridi’ndeki çarşılarda yeniden hareketlilik başladı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinliler, çadırlarının arasında kurulan pazardan alışveriş yaptı.