'Ateşböceği Ercan' olarak biliniyordu! Usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

İlkokulu ve ortaokulu orada bitirmiş. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.