Ateş Serbest 2025 tatbikatı: Yerli sistemlerle hedef tam isabet
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artırmayı ve kuvvetler arası koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlayan “Ateş Serbest-2025” tatbikatında Mehmetçik yerli sistemlerle tüm hedefleri tam isabetle imha etmeyi başardı.
"Ateş Serbest-2025" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ordu komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı.
TÜRKİYE'NİN 'ÇELİK KUBBE'Sİ SERGİLENDİ
F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 50 silah ve silah sisteminin bulunduğu faaliyet, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı.
Faaliyet kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 82 silah ile sistem alanda sergilendi. Sergide çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe de ilk kez yer aldı.
Ateş Serbest Faaliyeti'nde, tel güdümlü dron, Aslan insansız kara aracı, Korkut silah sistemi, 105 milimetre Boran obüs ve sürü dron da ilk defa kullanıldı.