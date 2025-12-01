BIST 10.937
Ateş püskürdü! Nihat Doğan canlı yayında tehditler savurdu

Ateş püskürdü! Nihat Doğan canlı yayında tehditler savurdu

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Nihat Doğan, para karşılığında kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği bir kuryeye yayın sırasında rest çekti. Doğan "Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Doğan "Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan, canlı yayında hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu öne sürdüğü bir kuryeye sert çıkıştı. 

Olayı detaylarıyla anlatan Doğan, kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajlar nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

