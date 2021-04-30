Ateş nedir ateş neden çıkar?
Ateş, vücudun bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini gösteren bir çeşit bağışıklık cevabı olarak görülüyor. Ateş nedenleri ve tedavi yöntemleri haberimizin devamında.
Ateş Nedir?
Ateşe bakteri ya da virüslerin yanı sıra pek çok başka hastalık da sebep olabilir. Vücutta meydana gelen bağışıklık sistemi cevabının hipotalamusu etkilemesi sonucu, vücut ısısı kısa süreliğine yükselir. Bu da kişilerde ateş olarak kendini gösterir. Ateş, bağışıklık sisteminin bir şey ile mücadele ettiğinin bir göstergesidir. Ateş koltukaltı, ağız, kulak ve makattan ölçülebilmektedir. Her bölgede ölçüm farklılıkları gözlenebilir. Ölçüm öncesi sıcak ya da soğuk bir şey yenmesi durumunda ağızdan yapılan ölçümler doğru sonuç vermeyebilir. Koltukaltı ölçümlerinde de daha düşük ısılar bulunabilir.
Ateşin en sık görülen belirtileri aşağıdaki gibidir:
Titreme
Üşüme
Kalp atışlarında hızlanma
Terleme
Baş ağrısı
Kas ağrısı
İştah kaybı
Halsizlik ve yorgunluk
Acı hassasiyetinin artması
Uyuşukluk
Konsantrasyon bozukluğu
Ateş ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabilir
Normal şartlar altında bir enfeksiyon kaynaklı hafif ateş belirtilerinin 1 ile 3 gün içerisinde kendiliğinden kaybolması, ateş düşürücülere cevap vermesi ve kişinin sağlığına kavuşması beklenir. Ancak devam eden ve tekrarlayan ateş, derecesi yüksek olmasa bile ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabilir ve ciddiye alınmalıdır.
Yetişkinlerde ateşin en sık karşılaşılan nedenleri arasında;
Solunum yolu enfeksiyonları,
Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar (kulak, akciğer, cilt, boğaz, mesane, böbrek vb.),
Mantar enfeksiyonları,
Gıda zehirlenmeleri,
Sıcak çarpması veya güneş yanığı,
Enflamasyon (örneğin romatoid artrit),
Sinek, böcek sokmalarına bağlı enfeksiyonlar (Lyme, sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi vb.) gösterilebilir.