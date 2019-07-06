Ateş, kusmaya dikkat! Hastalık habercisi olabilir
Uzmanlar çocukluk çağında aniden görülen kusma, ishalin çölyak hastalığının habercisi olabileceğini söyledi.
Her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olan çölyak konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Diyetisyen Ezgi Mısırlı özellikle çocuklarda aniden görülen ishal, ateş, ağrı, kusma, bulantı ve kızarıkların çölyak hastalığının habercisi olabileceğini söyledi.
Çölyak hastalığı, genetik olarak glutene duyarlı bireylerde görülen ve gluten içeren besinlerin alınması sonucunda gelişen ince bağırsak iltihaplanması ile ortaya çıktığını anlatan Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Hastalığın risklerinden biri de belirtileri birçok kişide alarm vermeden meydana gelebilir.
Çölyak belirtileri
Sindirim sistemi şikayetleri olmadan da bu hastalık sinyal verebilir ancak dikkatli olunarak vücudun verdiği tepkiler ayırt edici olabilir. Çölyak hastalığının en çok görülen belirtileri: Karın ağrısı, ishal, karında şişlik, kilo kaybı, kemik erimesi, bel ve eklem ağrıları, kas ağrıları ve krampları, ağız içerisinde gelişen yaralar, kansızlık, halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma ve saç dökülmesi olarak sıralanabilir” diye konuştu
Uzak durulması gereken gıdalar
Mutfaktaki diyetisyen olarak bilinen Ezgi Mısırlı sözlerine şöyle devam etti; Çölyak hastalarının uzak durması gereken besinlerin temelinde gluten yatıyor. Ekmek, pide, makarna, tahıl gevreği, gözleme, salça, sos, pasta, kek, çörek, etimek, galeta, kraker, bisküvi, pasta, irmik ve kepek gibi gidalardan glütensiz ibaresi belirtilmediği surece kesinlikle kaçınılmalı!