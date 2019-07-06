Ateş, kusmaya dikkat! Hastalık habercisi olabilir

Çölyak belirtileri

Sindirim sistemi şikayetleri olmadan da bu hastalık sinyal verebilir ancak dikkatli olunarak vücudun verdiği tepkiler ayırt edici olabilir. Çölyak hastalığının en çok görülen belirtileri: Karın ağrısı, ishal, karında şişlik, kilo kaybı, kemik erimesi, bel ve eklem ağrıları, kas ağrıları ve krampları, ağız içerisinde gelişen yaralar, kansızlık, halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma ve saç dökülmesi olarak sıralanabilir” diye konuştu