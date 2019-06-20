Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar
Gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Metin Yener, odun kömürü üreticisi Torlakçılar/Torlukçular ile buluştu.
İSTANBUL Silivri'ye bağlı Çayırdere köyü ormanlarında devletten kiraladıkları alanlarda odun kömürü (mangalda, nargilede kullanılıyor) üreten Torlakçılar ile görüşen Metin Yener; onların yaşadıkları zorlu hayatı fotoğrafladı.
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Ateş, duman ve küller içinde ekmek mücadelesi veren Torlakçılar, 'çok zorlu şartlarda çalışıp, az kazanmaktan' yakınıyorlar.
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Asıl kazancı aracıların elde ettiğini vurgulayan Torlakçılar, "Yuttuğumuz dumana siz şahit oldunuz. Bu zahmetin karşılığını ne yazık ki alamıyoruz. Ama kimseye el açmamak için, bu çileye katlanıyoruz" diyorlar.
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Gazeteci Metin Yener ise gözlemlerini şöyle dile getiriyor:
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