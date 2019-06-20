Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar

Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar

Gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Metin Yener, odun kömürü üreticisi Torlakçılar/Torlukçular ile buluştu.

Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar - Sayfa 1

İSTANBUL Silivri'ye bağlı Çayırdere köyü ormanlarında devletten kiraladıkları alanlarda odun kömürü (mangalda, nargilede kullanılıyor) üreten Torlakçılar ile görüşen Metin Yener; onların yaşadıkları zorlu hayatı fotoğrafladı.

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Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar - Sayfa 2

Ateş, duman ve küller içinde ekmek mücadelesi veren Torlakçılar, 'çok zorlu şartlarda çalışıp, az kazanmaktan' yakınıyorlar.

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Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar - Sayfa 3

Asıl kazancı aracıların elde ettiğini vurgulayan Torlakçılar, "Yuttuğumuz dumana siz şahit oldunuz. Bu zahmetin karşılığını ne yazık ki alamıyoruz. Ama kimseye el açmamak için, bu çileye katlanıyoruz" diyorlar.

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Ateş kül ve duman içinde yaşayan Torlakçılar - Sayfa 4

Gazeteci Metin Yener ise gözlemlerini şöyle dile getiriyor:

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