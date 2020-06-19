Ateş Çemberi güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Astrologlar açıkladı

Aynı gün ve aynı derece üzerinde gerçekleşen tutulmalar Metonik seriye aittir. Yani bu serinin en son ne zaman olduğuna bakarsak 21 Haziran 2001 yılında ve 21 Haziran 1982 yılında aynı gün ve aynı derecede olduğunu görüyoruz. Bu dönemlerde neler yaşadığımıza bakarak bu tutulmayla ilgili bilgiler edinebiliriz.