Ateş Çemberi güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Astrologlar açıkladı
21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Halkalı Güneş Tutulması' için geri sayıma geçildi. Ateş Çemberi denilen tutulma ne zaman saat kaçta? Etkileri ne olacak? Türkiye'den izlenebilecek mi? gibi soruların tüm detaylarını derledik. İşte bilmeniz gereken her şey...
21 Haziran saat 09:41’de Yengeç burcunun ilk derecesinde bir Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşiyor! Ay Dünyamızdan uzakta olduğu için küçük görünecek ve Güneş diskini kapatamadığı için sanki güneş’in ortasına yerleşmiş gibi duracak, tutulmanın etrafındaki sarı hare ( ateşten çember), güneşten görünen kısımdan gelecek. İşte buna Halkalı tutulma diyoruz.
Aynı gün ve aynı derece üzerinde gerçekleşen tutulmalar Metonik seriye aittir. Yani bu serinin en son ne zaman olduğuna bakarsak 21 Haziran 2001 yılında ve 21 Haziran 1982 yılında aynı gün ve aynı derecede olduğunu görüyoruz. Bu dönemlerde neler yaşadığımıza bakarak bu tutulmayla ilgili bilgiler edinebiliriz.
"Bu tutulma serisi 18 yılda bir gerçekleşiyor": Bir diğer bilgi bu tutulma serisi her 18 yılda bir gerçekleşen 137 saros serisine ait. 4 Kuzey serileri zor bir seridir.
Engeller, kopuşlar, ayrılıklar, illüzyonlar, kişiyi bloke eden olaylarla bağlantılıdır. Kişi kendi gücünü yanlış değerlendirebilir. Raphael’ e göre havada ve hava durumunda değişiklikler bu tutulma derecesiyle bağlantılıdır.