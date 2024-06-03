Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu: Sabiha Özar hayatını kaybetti
Mustafa Kemal Atatürk ile 1923'teki Konya ziyareti sırasında tanışarak orada çekilen fotoğrafta yer alan ve Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.
Dikili ilçesinde oğlu Ersun Özar ile yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Özar, sabah saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.
Oğlu Ersun Özar, AA muhabirine, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve oğlu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
"Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı"
Özar, annesinin "doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli" felsefesini benimsediğini belirterek, "Annem bu felsefe çerçevesinde yaşadı. Devlet adamları, sanatçılar yetiştirdi. Atatürk anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' şeklinde talimat vermiş. Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi. Öğretmenliği benimsedi. Hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştı. Cumhuriyetin irfan ordusunun bir neferi olarak çalıştı." diye konuştu.
Sabiha öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Mart 1923 tarihindeki Konya ziyaretine istasyonda tanıklık etmiş, o gün çekilen fotoğrafta yer almış ve öğretmen olma kararını o gün aldığını söylemişti.