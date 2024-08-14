Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı

Makalede bu çalışmalardan farklı olarak, Mustafa Kemal Paşa'nın 2. Ordu'ya bağlı 16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır Silvan'da bulunduğu bir sırada İstanbul Çengelköy'den, "Süt Hemşireniz Saime" imzasıyla gönderilen 15 Temmuz 1916 tarihli bir mektup aldığı ve bu mektuba, 26 Ekim 1916'da "Hemşirem Hanımefendi" hitabıyla başlayan bir mektupla yanıt verdiği belgelendi.