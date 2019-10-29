Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır
Türk milleti için en uygun, özgür ve demokratik yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu düşünen Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde milletvekilleri ve yakın silah arkadaşlarının bulunduğu yemekte "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" demiş, 29 Ekim günü de TBMM'de Cumhuriyet ilan edilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 96. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri merak ediliyor.
İşte Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri
Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.
Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.