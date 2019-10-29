Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

İşte Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.