Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı
Ankara Üniversitesi arşivlerinden Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ortaya çıktı. Anlaşılması güç fotoğraflar, dijital rötuşlar ile belirgin hale getirildi. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen 18 fotoğrafı...
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen 18 fotoğrafı yayınlandı.
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Ankara Üniversitesi arşivinden çıkan fotoğraflar bir takvimde derlendi.
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Dijital rötuşlar ile anlaşılması güç fotoğraflar belirgin hale getirildi.
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Fotoğrafların çoğu Atatürk’ün şimdiye kadar görülmeyen ve Türkiye’nin dört bir yanında çekildiği karelerden oluştu.
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