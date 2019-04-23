Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı

Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı

Ankara Üniversitesi arşivlerinden Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ortaya çıktı. Anlaşılması güç fotoğraflar, dijital rötuşlar ile belirgin hale getirildi.   İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen 18 fotoğrafı...

Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 1

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen 18 fotoğrafı yayınlandı.

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Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 2

Ankara Üniversitesi arşivinden çıkan fotoğraflar bir takvimde derlendi.

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Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 3

Dijital rötuşlar ile anlaşılması güç fotoğraflar belirgin hale getirildi.

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Atatürk'ü hiç böyle görmediniz! Az bilinen 18 fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 4

Fotoğrafların çoğu Atatürk’ün şimdiye kadar görülmeyen ve Türkiye’nin dört bir yanında çekildiği karelerden oluştu.

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