Atatürk'e 'soykırımcı' dedi! Survivor sunucusu Sakis'ten skandal paylaşım!

Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması, bu sene Türk ve Yunan yarışmacıları zorlu bir rekabete sürüklüyor. Türk'leri Acun Ilıcalı, Yunan'ları ise Sakis Tanimanidis temsil ediyor. Ancak yarışma ile birlikte adını tüm Türkiye'de duyurmayı başaran Sakis Tanimanidis, yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.