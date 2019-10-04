Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı havadan görüntülendi!

Havadan çekilen görüntüler ile çalışma yapılan alan gözler serildi. Yapı tamamlandığında 2 bin 500 kişilik bir opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.