Atatürk Kültür Merkezi hizmete açıldı
Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle cumhuriyetin 98. yılında hizmete girdi.
Türkiye'nin ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni binasıyla sanatseverlerle buluşuyor.
Türkiye'nin kültür tarihi açısından önemli yapılardan biri olan AKM, bugün cumhuriyetin 98. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.
KURDELEYİ KESTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yaklaşık 13 yıl aranın ardından son teknoloji kullanılarak yapılan yeni binasıyla sanatseverlerle buluşuyor.
Türkiye'nin kültür tarihi açısından önemli yapılardan biri olan AKM, bugün cumhuriyetin 98. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.
AÇILIŞA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Beyoğlu'ndaki AKM açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahretin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören katılldı.