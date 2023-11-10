Atatürk İstanbul'da Taksim Meydanı'nda anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı.
Taksim'deki anma töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
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Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
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İstanbul'daki yargı çalışanları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların da hazır bulunduğu program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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