Atatürk Havalimanı’ndaki hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor

Hacizli ve hurda uçakların Atatürk Havalimanı’ndan kaldırılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek.