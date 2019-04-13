Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar

Havalimanı otoparkında lüks aracından bisikletine kadar sahibi tarafından alınmayan araç bulunuyor. Otoparkta 2014 yılından beri bekleyen otomobil bile yer alıyor. Sahipsiz bisikletin bile bulunduğu otoparkta, araçların sahiplerinin bulunması için bir çalışma başlatıldı.