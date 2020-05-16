Atatürk havalimanı alanına yapılan Yeşilköy pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık bir ay önce Sağlık Bakanlığı'na verdiği talimatla başlayan pandemi hastanelerinin yapımı hız kesmeden sürüyor.. Atatürk havalimanı alanına yapılan Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.