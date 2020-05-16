Atatürk havalimanı alanına yapılan Yeşilköy pandemi hastanesinin tabelası asıldı
Dünyayı kasıp kavurmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık bir ay önce Sağlık Bakanlığı'na verdiği talimatla başlayan pandemi hastanelerinin yapımı hız kesmeden sürüyor.. Atatürk havalimanı alanına yapılan Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.
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İstanbul Yeşilköy’de 8 Nisan tarihinde başlayan ve 45 günde tamamlanacak olan hastanenin yapımı devam ediyor.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan bin yataklı hastane inşaatı havadan görüntülendi.
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"Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela, giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelaları da takıldı.
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