Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

ATAŞEHİR'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atlayarak ölümden kurtuldu.

Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı - Sayfa 1

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. 

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Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı - Sayfa 2

Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı.

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Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı - Sayfa 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. 

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Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı - Sayfa 4

Daha sonra aşağı atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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