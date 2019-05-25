Ataşehir'de yangında can pazarı! Çocukları battaniyeye atıp ikinci kattan atladı
ATAŞEHİR'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atlayarak ölümden kurtuldu.
Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
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Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı.
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Daha sonra aşağı atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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