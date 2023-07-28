Ataşehir'de bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce çocuğu yaraladı sonra polislere saldırdı

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen şahıs sokak üzerinde yürüyen bir çocuğun kafasına sopayla vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs kendisini almaya gelen polis otosunun tekerleğini bıçakla patlattı. Polis ekipleri tarafından uyarılan şahıs evine kaçarak kapıyı kitledi. Ekipler tarafından saatler süren ikna çalışmalarına cevap verilmeyince polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Saldırgan şahısın evin içerisinde kendisine zarar verdiği öğrenildi.