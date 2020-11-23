Atanamayan öğretmen Amasya'da bu işi kurdu fatura ödemiyor üste para alıyor
AMASYA'da öğretmenlikten mezun olup atanamayan Ahmet Rıza Korkut, kabaran elektrik faturalarını kökten çözdü.
AMASYA Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra KPSS'ye 2 defa girip atanamayan Ahmet Rıza Korkut; elektrik, elektronik ve bilgisayar programcılığı eğitimi alarak bu alanlarda faaliyet gösteren bir firma kurdu.
Faturalar kabarık gelince...: Ahmet Rıza Korkut, elektrik faturalarının kabarık gelmesi üzerine araştırmalarda bulunup yöneticiliğini yaptığı apartmanın çatısında güneş panellerinden 7 kilovat saatlik elektik üreten bir sistem oluşturmayı başardı.
Paratonerinde Türk bayrağının dalgalandığı sistemin kurulumu için 50 bin lira civarında harcama yapan evli ve bir çocuk babası Korkut, “Çevreci sistemin 6 ile 7 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılayacağını öngörüyorum." dedi.
"Ömür boyu fatura ödemeyeceğim"
Sözlerine devam eden Korkut, "Sonrasında tabiri caizse ömür boyu fatura ödemeyeceğim. Fazla ürettiğimi de satmayı sürdüreceğim” dedi.