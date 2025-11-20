Atakan Özkaya'dan şok itiraf! Tuhaf alışkanlığı yok artık dedirtti
Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Atakan Özkaya, Kanal D'nin pazartesi akşamları reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kaya karakteriyle büyük beğeni topluyor. 27 yaşındaki oyuncu, set arkasındaki hayatından kişisel totemlerine kadar birçok özel detayı samimi bir şekilde paylaştı.
Uzak Şehir dizisinin büyük bir ilgiyle izlenmesi, Atakan Özkaya'nın da merak edilen bir isim olmasına yol açtı. Özkaya, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına konuk olarak hem oyunculuk kariyerine hem de özel hayatına dair birçok açıklamada bulundu. Mardin’deki çekimlerin kendisine özel bir his verdiğini belirten Özkaya, “Mardin’in gerçekleri, toprağı, insanı… Orada vakit geçirmek, farklı bir konsantrasyon oluşturan bir deneyim. İnsanların yaşamlarını gözlemlemek bana çok şey katıyor” diyerek, bölgeye duyduğu bağlılığı anlattı.
Oyunculuğa olan ilgisinin lise yıllarına dayandığını söyleyen genç oyuncu, “Lisedeyken Kuzey–Güney dizisini izliyordum, Kıvanç Tatlıtuğ’a büyük bir hayranlık besliyordum.
OYUNCU OLMAYA NASIL KARAR VERDİ?
Oyunculuk hevesim zamanla kendiliğinden doğdu” dedi.
Özkaya, kardeşinin 6 yıldır İspanya’da yaşadığını belirterek, İspanya’daki yaşamına dair hayalini de paylaştı
“Bir süreliğine İspanya’da yaşamak istiyorum. Türkiye’yi bırakmak değil, iki şehirli bir yaşam kurmak istiyorum. Bir ayağım Barcelona’da, bir ayağım İstanbul’da olsun” diyerek, Barcelona hayalini gerçekleştirmek istediğini ifade etti.