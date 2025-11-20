Atakan Özkaya'dan şok itiraf! Tuhaf alışkanlığı yok artık dedirtti

Uzak Şehir dizisinin büyük bir ilgiyle izlenmesi, Atakan Özkaya'nın da merak edilen bir isim olmasına yol açtı. Özkaya, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına konuk olarak hem oyunculuk kariyerine hem de özel hayatına dair birçok açıklamada bulundu. Mardin’deki çekimlerin kendisine özel bir his verdiğini belirten Özkaya, “Mardin’in gerçekleri, toprağı, insanı… Orada vakit geçirmek, farklı bir konsantrasyon oluşturan bir deneyim. İnsanların yaşamlarını gözlemlemek bana çok şey katıyor” diyerek, bölgeye duyduğu bağlılığı anlattı.