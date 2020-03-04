Atakan Kayalar'ın annesine yaptığı Tutunamayanlar dizisine konu oldu
Dahi çocuk olarak adlandırılan Atakan Kayalar'ın annesine saygısızlık yaptığı anlar sosyal medyada olay olmuştu. Son olarak ise TRT ekranlarının Tutunamayanlar dizisine konu oldu.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir hesaptan yayımlanan video ile tüm Türkiye'nin tanıdığı hatta deha çocuk olarak adlandırdığı Atakan Kayalar, hala konuşulmaya devam ediyor. Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Felsefeden eğitim sistemine kadar birçok konuda yaptığı açıklamalarla ve davranışlarıyla herkesin takdirini toplayan Atakan Kayalar'ı ise bitiren annesine yaptığı saygısızlık oldu. Basın mensuplarının Atakan Kayalar'ın annesi ile röportaj yaptığı esnada saygısızlığı herkes tarafından eleştirildi.
Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar, basın mensuplarının röportaj isteğini "Çok heyecanlıyım. Özür dilerim" diyerek reddeceği esnada Atakan Kayalar, kendisini öne atıyor.
Atakan Kayalar, annesi ile basın mensuplarının arasına girerek annesine, "Tamam. Seni şöyle alalım" dedi.