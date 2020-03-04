Atakan Kayalar'ın annesine yaptığı Tutunamayanlar dizisine konu oldu

Felsefeden eğitim sistemine kadar birçok konuda yaptığı açıklamalarla ve davranışlarıyla herkesin takdirini toplayan Atakan Kayalar'ı ise bitiren annesine yaptığı saygısızlık oldu. Basın mensuplarının Atakan Kayalar'ın annesi ile röportaj yaptığı esnada saygısızlığı herkes tarafından eleştirildi.