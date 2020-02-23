Atakan Kayalar'ı Türkiye'ye tanıtan isim Fethi Çağıl konuştu
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın videosunu paylaşan spiker, moderatör, yayın danışmanı Fethi Çağıl ilk defa konuştu ve çocukla ilgili sosyal medyada yorum yapan kişilere seslendi.
10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın videosunu paylaşan spiker, moderatör, yayın danışmanı Fethi Çağıl, çocukla ilgili sosyal medyada yorum yapan kişilere seslenerek, "Bunu ilk paylaşan, viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum: Tüketmeyelim ne olur." dedi. Fethi Çağıl Atakan ile ilgili uyarıda bulundu bakın neler söyledi.
Çağıl, yaptığı açıklamada, Atakan Kayalar ile yeni çıkan kitaplara göz atmak için girdiği kitabevinde tanıştıklarını anlattı. Felsefe reyonunda gördüğü Atakan'ın Jean-Jacques Rousseau'nun, "Toplum Sözleşmesi" adlı kitabı okuduğunu söylemesinin kendisinde "şok etkisi yarattığını" dile getiren Çağıl, bunun üzerine yaklaşık 2 saat kitabevinde kaldığını ve çeşitli konulardan konuştuklarını söyledi. Atakan'a kitap hediye etmek istediğinde çocuğun, Kant ile ilgili bir felsefe kitabını seçtiğini anlatan Çağıl, kendisinin ise annesinin çocuğun uyumadan kitap okuduğunu anlatmasından etkilenerek, ona uykuyla ilgili bir kitabı hediye ettiğini aktardı.
Sosyal medyada kitap okunması konusunda farkındalık oluşturmak için zaman zaman paylaşımlarda bulunduğunu, Atakan ile tanışınca da yine aynı amaçla videosunu çekerek hesabında paylaştığını belirten Çağıl, "Kitap okumaya farkındalık olsun düşüncesinden hareketle yaptığım bir paylaşımdı. Bu kadar etkileşim alacağını, bu kadar izleneceğini inanın aklımın ucundan bile geçirmedim." dedi.
"Keskin bir zeka ve hafızaya sahip"
Fethi Çağıl, Atakan'a Antoine de Saint-Exupery tarafından yazılan "Küçük Prens" adlı kitabı okuyup okumadığını sorduğunda olumsuz yanıt aldığını, ancak bir gün sonraki röportajında çocuğun, son okuduğu kitap olarak Küçük Prens adını verdiğini anlattı.