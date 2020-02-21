Atakan Kayalar'dan şoke eden açıklama! Gaipten sesler duyduğum anda..
Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Atakan Kayalar TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamalarla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal paylaşım platformunda görüntüleri paylaşılan ve daha sonra Türkiye gündemine oturan 10 yaşındaki filozof Atakan Kayalar TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım canlı yayınına konuk oldu. Filozof Atakan'ın buraya yaptığı konuşmalar da izleyicileri bir kez daha şaşırttı. Atakan'ın bu videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
5 ayda 250 kitap okuduğu söyleyen Atakan, Twitter'da görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturmuş, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kitaplara olan ilgisiyle büyük beğeni toplamıştı.
Konulara yaklaşımı, tavırları ve hareketleri ile Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar'ın sosyal medyada paylaşılan en son videosu büyük yankı uyandırdı.
"Onları da bir gün okutacağım"
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının canlı yayın konuğu olan Atakan Kayalar, anne-babaların çocuklarına kitap okumaları nasihatinde bulunduğunu belirterek "Ama kendileri okumazlar. Onları da bir gün okutacağım" ifadelerini kullandı.