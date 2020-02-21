Atakan Kayalar'dan şoke eden açıklama! Gaipten sesler duyduğum anda..

Sosyal paylaşım platformunda görüntüleri paylaşılan ve daha sonra Türkiye gündemine oturan 10 yaşındaki filozof Atakan Kayalar TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım canlı yayınına konuk oldu. Filozof Atakan'ın buraya yaptığı konuşmalar da izleyicileri bir kez daha şaşırttı. Atakan'ın bu videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.