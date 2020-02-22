Atakan Kayalar'dan 3 yıl önce Enes Batur'la ilgili videosu çıktı Batur'dan cevap geldi
Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videosunda fenomen Enes Batur için "O benim hayranımdır" dediği ortaya çıktı. Enes Batur'un cevabı gecikmedi.
Atakan Atalar henüz 10 yaşında. Okuduğu kitaplar ve hayata dair yorumlarıyla kamuoyu onu 'küçük filozof' olarak tanıdı. 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video ile kısa sürede Türkiye'nin ünlüleri arasına girdi. Bir anda şöhreti yakalayan Atakan, tehlikeli bir yola girmek üzere.
"Aleyna Tilki dinlemem"
Televizyonun büyülü dünyasına kapılan Atakan, popçu Aleyna Tilki ile polemiğe bile tutuştu. Kendisinin de küçükken ilaç yaptığını ve onun gibi olduğunu söyleyen Tilki'nin "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin" paylaşımına Atakan, konuğu olduğu Erol Köse'nin instagram hesabından videolu yanıt verdi
Köse'nin Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtı verdi.
Atakan için uzmanlar devreye giriyor
Tartışmaların büyümesi üzerine harekete geçen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.