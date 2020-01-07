Ata Demirer sevgilisi Alara Bozbey ile evleniyor nikah tarihi bile belli

İki yıl önce 3 yıllık ilişkilerine son veren Ata Demirer ve Alara Bozbey'in geçtiğimiz günlerde yeniden barışması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrıldıkları dönem evliliğin kıyısından dönen çift, bu sefer nikah masasına oturmaya kararlı.