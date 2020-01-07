Ata Demirer sevgilisi Alara Bozbey ile evleniyor nikah tarihi bile belli
Geçtiğimiz günlerde, iki yıl önce ayrıldığı sevgilisi Alara Bozbey ile barışan Ata Demirer, evleniyor. Ünlü çiftin nikah tarihi bile belli oldu.
İki yıl önce 3 yıllık ilişkilerine son veren Ata Demirer ve Alara Bozbey'in geçtiğimiz günlerde yeniden barışması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrıldıkları dönem evliliğin kıyısından dönen çift, bu sefer nikah masasına oturmaya kararlı.
Ünlü komedyen geçtiğimiz haftalarda BKM'de sergileyeceği ''Ata Demirer Gazinosu'' gösterisinin öncesinde rahatsızlanmış, hastane çıkışı Alara Bozbey ve annesi ile görüntülenince ikilinin yeniden birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
İki yıl önce ayrıldıklarında ''Geri dönüşümüz yok'' diyerek açıklama yapan Bozbey'in ise Demirer annesi ile kol kola hastaneye gelmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
İkilinin ise şimdilerde tatlı bir telaş içinde olduğu yakın zamanda nikah masasına oturacakları söylentiler arasında yerini aldı.