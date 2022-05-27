Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...
Yeni filmi için çalışmaları sürdüren Ata Demirer sosyal medya kullanıcıları tarafından Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar'dan açıklama geldi.
Ata Demirer’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı ‘Bursa Bülbülü’ filminin çekimleri Erdek’te başladı.
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Demirer filmden ‘Cengiz Sezen’ adındaki karakterini tanıtan fotoğrafları paylaştı.
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Sosyal medyada karakter ‘Recep İvedik’ tiplemesine benzetildi.
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Şahan Gökbakar da benzetmenin ardından, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
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