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Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...

Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...

Yeni filmi için çalışmaları sürdüren Ata Demirer sosyal medya kullanıcıları tarafından Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar'dan açıklama geldi.

Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...

Ata Demirer’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı ‘Bursa Bülbülü’ filminin çekimleri Erdek’te başladı.

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Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...

Demirer filmden ‘Cengiz Sezen’ adındaki karakterini tanıtan fotoğrafları paylaştı.

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Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...

Sosyal medyada karakter ‘Recep İvedik’ tiplemesine benzetildi.

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Ata Demirer Recep İvedik'e benzetilince Şahan Gökbakar bakın ne dedi: Benim için...

Şahan Gökbakar da benzetmenin ardından, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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