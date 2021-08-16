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Ata Demirer kaza geçirdi ameliyata alındı işte son durumu

Ata Demirer kaza geçirdi ameliyata alındı işte son durumu

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer yaz aylarını geçirdiği Bozcaada'daki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası ameliyat oldu.

Ata Demirer kaza geçirdi ameliyata alındı işte son durumu

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

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Ata Demirer kaza geçirdi ameliyata alındı işte son durumu

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer şu ifadeleri kullandı:

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Ata Demirer kaza geçirdi ameliyata alındı işte son durumu

"Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım.  Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “ BURSA BÜLBÜLÜ “ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere."

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Ata Demirer kaza geçirdi ameliyata alındı işte son durumu
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